Кароль у зміїному трико пострибала на скакалці з різних ракурсів. ВІДЕО

Давно відомо, що одним із найулюбленіших фізичних тренувань співачки Тіни Кароль є стрибання на скакалці.

Зірка з легкістю стрибає тривалий час, і це їй допомагає співати живцем на концертах.

"Я стрибаю на скакалці 40-45 хвилин. 50 хвилин дається вже складніше, але все це тренується", - поділилася Тіна і вкотре показала, як вправно вона це робить.

Окрім скакалки Тіна ще тренується у власному спортзалі та займається йогою

"Я починала з 1 хвилини, а зараз можу показати ось такий результат. Я стрибаю на скакалці для того, щоб без задишки і втоми співати живцем кілька концертів в день. Часто стрибаю на сценах концертних залів, уявляючи, як буде проходити концерт, як буде круто, що хотілося б сказати, як ніби наповнюю ауру сцени і залу", - додала Кароль.

Хочете фігуру як у Кароль - стрибайте!

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Нагадаємо, нещодавно Тіна розкрила секрет вмісту своєї сумочки.