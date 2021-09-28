Пачка грошей та ніж: Гросу показала, що у неї в сумочці

Найважливіші речі в сумочці співачки Аліни Гросу – це телефон і павербенк. Адже саме в телефоні записане все її життя.

Крім того, в сумці зірки можна знайти гроші, навушники та… складаний ніж.

Вміст своєї торбини Аліна показала Славі Дьоміну на радіо "Люкс ФМ".

Перше, що побачив ведучий у сумці Гросу від Gucci – була пачка грошей.

"Це аванс за концерт", - пояснила Аліна.

Яка там була сума, Аліна не уточнила

Також всередині аксесуару співачки було знайдено рожевий складаний ніж, подарований їй прихильником.

Цікаво, що з косметики в сумочці Аліни був лише тінт для губ.

Дуже корисна річ для жіночої сумочки

До речі, найдорожчою сумкою у гардеробі Гросу є Біркін від Hermes. Її, за словами Аліни, подарував чоловік, але хто саме, вона не зізналася.

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Нагадаємо, нещодавно вміст своєї сумки показувала співачка Тіна Кароль.