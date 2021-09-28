Пачка грошей та ніж: Гросу показала, що у неї в сумочці

Вівторок, 28 вересня 2021, 14:33

Найважливіші речі в сумочці співачки Аліни Гросу – це телефон і павербенк. Адже саме в телефоні записане все її життя.

Крім того, в сумці зірки можна знайти гроші, навушники та… складаний ніж.

Вміст своєї торбини Аліна показала Славі Дьоміну на радіо "Люкс ФМ".

Перше, що побачив ведучий у сумці Гросу від Gucci – була пачка грошей.

"Це аванс за концерт", - пояснила Аліна.

 
Подібна сумка від Гуччі коштує приблизно 1800 євро
 
Яка там була сума, Аліна не уточнила 

Також всередині аксесуару співачки було знайдено рожевий складаний ніж, подарований їй прихильником.

Цікаво, що з косметики в сумочці Аліни був лише тінт для губ.

 
 
Дуже корисна річ для жіночої сумочки 

До речі, найдорожчою сумкою у гардеробі Гросу є Біркін від Hermes. Її, за словами Аліни, подарував чоловік, але хто саме, вона не зізналася. 

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО:

Нагадаємо, нещодавно вміст своєї сумки показувала співачка Тіна Кароль


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