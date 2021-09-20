Сухі парфуми, яблуко та "пістолет": Кароль показала вміст своєї торбинки

Співачка Тіна Кароль розкрила перед шанувальниками черговий секрет: що ховається в торбинці артистки.

У total-look від Balmain вона стала гостею YouTube-рубрики українського Vogue.

Мабуть, найнесподіванішою річчю, яку видобула Тіна зі своєї сумки, стало яблуко, але не просте.

Що ж ховається в торбинці Кароль? фото надані пресслужбою

"Сорт "Слава переможцю", - росте в мене в садку. На диво, сорт було дуже важко знайти", - поділилася вона.

Іще одна цікавинка, через яку, зі слів артистки, її часто зупиняють на прикордонному контролі - це "пістолет"-розпилювач тону.

Справжні дівчачі скарби!

Звісно, знайшлася в торбинці зірки й її фірмова червона помада, а ще сухі парфуми, яких лишилося на денці, настільки вони Тіні до душі. Телефонів при собі Кароль зазвичай має щонайменше два: особистий та робочий. У них вона зберігає всю важливу інформацію, відмовившись від паперових нотатників.

До слова, на прощання Тіна відповіла на кілька бліц-запитань глянцю. Так, якістю, яку вона понад усе цінує як у чоловіках, так і в жінках, артистка назвала щедрість. На на питання, ким би їй хотілося би бути, якби не собою, Кароль відказала: "Пухнастим звіром".

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Нагадаємо, нещодавно співачка зізналася, яку погану звичку вона має.

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