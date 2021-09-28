Колишня Богдана в Африці показала, як її облизав новий знайомий. ВІДЕО

У дизайнерки Анастасії Слічної, відомої своїм романом з колишнім головою ОП Андрієм Богданом, стався раптовий поцілунок з новим знайомим у Кенії.

Під час її африканського відпочинку Настю лизнув… жираф.

Відео несподіваної ніжності від плямистого велетня Слічна показала у своєму Instagram.

"И тут шальная императрица

В объятьях юного жирафа забывает обо всём...", - процитувала дизайнерка славнозвісну пісню Ірини Аллегрової

"Giraffe Manor, садиба жирафів Ротшильда, побудована в 1932 році. Мріям властиво збуватися 😊 і це я про поцілунок з жирафом", - пожартувала Настя

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anastasiya Slichnaya (@the_slichnaya)

Окрім жирафів, Анастасія зблизилася ще із зебрами

Нагадаємо, Слічна була в Африці ще й у травні. Але тоді вона тусила з пінгвінами.