Колишня Богдана в Африці показала, як її облизав новий знайомий. ВІДЕО
28 вересня 2021, 16:22
У дизайнерки Анастасії Слічної, відомої своїм романом з колишнім головою ОП Андрієм Богданом, стався раптовий поцілунок з новим знайомим у Кенії.
Під час її африканського відпочинку Настю лизнув… жираф.
Відео несподіваної ніжності від плямистого велетня Слічна показала у своєму Instagram.
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Нагадаємо, Слічна була в Африці ще й у травні. Але тоді вона тусила з пінгвінами.
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