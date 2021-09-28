Колишня Богдана в Африці показала, як її облизав новий знайомий. ВІДЕО

28 вересня 2021, 16:22

У дизайнерки Анастасії Слічної, відомої своїм романом з колишнім головою ОП Андрієм Богданом, стався раптовий поцілунок з новим знайомим у Кенії.

Під час її африканського відпочинку Настю лизнув… жираф.

Відео несподіваної ніжності від плямистого велетня Слічна показала у своєму Instagram.

 
"И тут шальная императрица
В объятьях юного жирафа забывает обо всём...", - процитувала дизайнерка славнозвісну пісню Ірини Аллегрової 
 
"Giraffe Manor, садиба жирафів Ротшильда, побудована в 1932 році. Мріям властиво збуватися 😊 і це я про поцілунок з жирафом", - пожартувала Настя
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Публикация от Anastasiya Slichnaya (@the_slichnaya)

 
Окрім жирафів, Анастасія зблизилася ще із зебрами

Нагадаємо, Слічна була в Африці ще й у травні. Але тоді вона тусила з пінгвінами.


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