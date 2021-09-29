Michelle Andrade у шкіряному прикиді посвітила грудьми для Playboy

Середа, 29 вересня 2021, 10:37

Співачка Michelle Andrade знялася для жовтневого номера українського Playboy і поділилася фотографіями у своєму Instagram.

"Чом би не влаштувати трішки пожежі?", - написала вона та показала себе у шкіряній куртці на голе тіло.

Щоправда, фотосесія вийшла доволі скромною, адже груди Мішель приховала під наліпками. Хоча навіть зважаючи на це, у коментарях знайшлися люди, які засудили співачку за відверті фото.

 
Найвідвертіше фото зі всіх оприлюднених 
фото@ariennnko для playboy ukraine
 
А це точно для Playboy? 
 
Мішель зважилася лише трішки оголити груди
 
Але підписникам сподобалося 
 

Нагадаємо, нещодавно вперше для чоловічого видання знялася співачка Христина Соловій. 


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