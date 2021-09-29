Michelle Andrade у шкіряному прикиді посвітила грудьми для Playboy

Співачка Michelle Andrade знялася для жовтневого номера українського Playboy і поділилася фотографіями у своєму Instagram.

"Чом би не влаштувати трішки пожежі?", - написала вона та показала себе у шкіряній куртці на голе тіло.

Щоправда, фотосесія вийшла доволі скромною, адже груди Мішель приховала під наліпками. Хоча навіть зважаючи на це, у коментарях знайшлися люди, які засудили співачку за відверті фото.

А це точно для Playboy?

Мішель зважилася лише трішки оголити груди

Але підписникам сподобалося

Нагадаємо, нещодавно вперше для чоловічого видання знялася співачка Христина Соловій.