Христина Соловій знялася для Playboy: Це моє особисте відновлення незалежності

Співачка Христина Соловій зробила те, чого від неї мало хто чекав – знялася для чоловічого видання Playboy.

І хоча фото вийшли доволі скромні, Христина назвала їх своїм "відновленням незалежності".

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Десь із 5 класу я чула безліч об’єктивацій мого тіла, непроханих оцінок і порад з приводу довжини моїх спідниць, яскравого мейкапу чи "провокативної" поведінки. На щастя, мені поталанило з рідними, які приймали всі мої експерименти із зовнішністю і разом з ними приймали мене", - згадала Соловій.

Христина вперше з'явилася на сторінках чоловічого видання фото з instagram

"Мені 28, і я почуваюсь достатньо самобутньою та красивою, аби дозволити собі бути відвертою на фото, відео чи на сцені заради свого задоволення. Коли я, 22-річна "квіточка" української музики (чи ваш улюблений епітет), вперше отримала пропозицію публікації відвертих фото, я злякалась. І потрапила у відому пастку "а що скажуть люди?". І люди неодноразово розповідали, як їм належить моє тіло, і що я маю з ним робити, а що – ні", - наголосила співачка.

"Вийти з токсичного контролю суспільства над проявами моєї сексуальності - це моє особисте відновлення незалежності. Мені 28, я відчуваю себе вільною, і тепер мені так байдуже. Я навчилася насолоджуватися життям, молодістю, красою та нарешті кар‘єрою. Моє тіло - моє діло", - заявила Христина.

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