Фреймут розказала, яку інтимну справу треба імітувати
Четвер, 30 вересня 2021, 10:43
Телеведуча Оля Фреймут розказала і показала, яку інтимну справу варто імітувати.
У своєму Instagram знавчиня етикету повчила, як правильно цілуватися при зустрічі зі знайомими.
Як виявилося, поцілунок в щічку треба лише вдавати, а не торкатися губами шкіри.
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Нагадаємо, раніше Фреймут показувала, що можна привселюдно облизувати та як треба чухатися на людях.
Фото @libkos
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