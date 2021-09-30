Фреймут розказала, яку інтимну справу треба імітувати

Четвер, 30 вересня 2021, 10:43

Телеведуча Оля Фреймут розказала і показала, яку інтимну справу варто імітувати.

У своєму Instagram знавчиня етикету повчила, як правильно цілуватися при зустрічі зі знайомими.

Як виявилося, поцілунок в щічку треба лише вдавати, а не торкатися губами шкіри.

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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Нагадаємо, раніше Фреймут показувала, що можна привселюдно облизувати та як треба чухатися на людях.

Фото @libkos 


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