Спортивна парочка Бех і Романчук посвітили м’язистими тілами у Дністрі

Подружжя спортсменів Марина Бех та Михайло Романчук, повернувшись з Олімпіади в Токіо, влаштували собі невеличку відпустку.

Закохані з’їздили до Хотина та скупалися у Дністрі в Бакоті, а фото виклали в Instagram.

Любителька позувати в купальниках, легкоатлетка Марина цього разу показалася у білому монокіні, а її чоловік-плавець посвітив голими м’язами у яскравих плавках.

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Instagram Бех багато фото в купальнику

25-річний Михайло привіз із Токіо срібну та бронзову медалі фото з Instagram

Нагадаємо, Марина з Михайлом одружені з 2018-го року.

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