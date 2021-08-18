Спортивна парочка Бех і Романчук посвітили м’язистими тілами у Дністрі
18 серпня 2021, 12:42
Подружжя спортсменів Марина Бех та Михайло Романчук, повернувшись з Олімпіади в Токіо, влаштували собі невеличку відпустку.
Закохані з’їздили до Хотина та скупалися у Дністрі в Бакоті, а фото виклали в Instagram.
Любителька позувати в купальниках, легкоатлетка Марина цього разу показалася у білому монокіні, а її чоловік-плавець посвітив голими м’язами у яскравих плавках.
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Нагадаємо, Марина з Михайлом одружені з 2018-го року.
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