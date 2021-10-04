Каратистка Терлюга у бікіні попозувала новоспеченому чоловіку на Мальдівах
Понеділок, 4 жовтня 2021, 12:14
Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга насолоджується медовим місяцем на Мальдівах зі своїм новоспеченим чоловіком Володимиром Зарецьким.
Парочка навіть (втретє) символічно одружилася на островах та звісно ж поділилася красивими фото у мережі.
Зокрема, Ліка попозувала коханому у рожевому бікіні на пляжі.
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Нагадаємо, 22-го вересня Терлюга офіційно вийшла заміж, а 26-го відгуляла весілля в Одесі.
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