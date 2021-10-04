Каратистка Терлюга у бікіні попозувала новоспеченому чоловіку на Мальдівах

Понеділок, 4 жовтня 2021, 12:14

Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга насолоджується медовим місяцем на Мальдівах зі своїм новоспеченим чоловіком Володимиром Зарецьким.

Парочка навіть (втретє) символічно одружилася на островах та звісно ж поділилася красивими фото у мережі.

Зокрема, Ліка попозувала коханому у рожевому бікіні на пляжі.

 
Молодята знову вдягли весільні вбрання на Мальдівах 
 
І сходили до підводного ресторану 
 
Чоловік красиво сфотографував Анжеліку в бікіні 

Нагадаємо, 22-го вересня Терлюга офіційно вийшла заміж, а 26-го відгуляла весілля в Одесі. 


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