Каратистка Терлюга у бікіні попозувала новоспеченому чоловіку на Мальдівах

Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга насолоджується медовим місяцем на Мальдівах зі своїм новоспеченим чоловіком Володимиром Зарецьким.

Парочка навіть (втретє) символічно одружилася на островах та звісно ж поділилася красивими фото у мережі.

Зокрема, Ліка попозувала коханому у рожевому бікіні на пляжі.

Молодята знову вдягли весільні вбрання на Мальдівах

І сходили до підводного ресторану

Чоловік красиво сфотографував Анжеліку в бікіні

View this post on Instagram Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

View this post on Instagram Публикация от Anzhelika Terliuga (@anzhelika_terliuga)

Нагадаємо, 22-го вересня Терлюга офіційно вийшла заміж, а 26-го відгуляла весілля в Одесі.