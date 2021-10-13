Огнєвіч у сітчастих трусиках закликала відпустити свою внутрішню дівчинку

Співачка Злата Огнєвіч, яка нині бере участь у телешоу "Холостячка", вирішила відповісти на закиди хейтерів та пояснити свою відвертість на екрані.

Зірка виклала в Instagram кілька фото себе в сітчастому спідньому та закликала всіх жінок випустити свою внутрішню дівчинку.

"Коли я вирішила знайти любов на проєкті "Холостячка", я усвідомлювала, що цим вчинком відкрию двері до Будинку своєї душі абсолютно ВСІМ бажаючим. Я виставлю на загальний огляд свої емоції, почуття, страхи, невдачі і перемоги", - зізналася Злата.

Огнєвіч не лише сама намагається бути відвертою, а й закликає інших жінок не соромитися себе і своєї жіночності фото @olenadobrova

"Також знала, що з приходом на проєкт, я розповім свій шлях, в якому хтось побачить привід для хейта, а хтось - привід для мотивації. Крім того, що проєкт дуже важливий, щирий, екологічний, він ще оголює проблеми сучасного українського суспільства", - заявила Огнєвіч.

Це обман зору, чи Златі трішки "зменшили" талію на фото?

"Здавалося б, мій чуттєвий танець з 4-го випуску перетворився на справжнісінький тригер, який показав величезну кількість закомплексованих жінок. Ваші страхи перед таким проявом жіночності, жіночої сили і привабливості є справжнісінькими комплексами. Те, що МИ собі забороняємо, іншим також не можна", - обурилася Злата.

View this post on Instagram Публикация от Хол💍стяк & Холостячка (@holostyakstb)

"Я хочу бачити більше впевнених в собі і щасливих жінок. Я хочу, милі дівчата, щоб ви пізнали себе, справжніх і почали ЖИТИ. Ви навіть собі не уявляєте, наскільки ви круті! Потрібно просто відпустити себе! Відпустити свою внутрішню дівчинку)))", - наголосила співачка.

Нагадаємо, нещодавно в Огнєвіч вийшов кліп, де вона показала пристрасні танці на мокрій підлозі.