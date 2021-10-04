"Не хочу і не буду будувати стосунки з "куркою": залицяльник Огнєвіч пояснив своє скандальне висловлювання на її адресу

Співачка Злата Огнєвіч поки не визначилася, кому з учасників шоу "Холостячка" вдасться завоювати її серце. Утім один із претендентів, підприємець Андрій Задворний, імовірно, знизив свої шанси, дозволивши собі неоднозначний жарт на адресу зірки.

Під час одного з побачень, де пара каталася на мотоциклах, молодик бовкнув Златі, що вона "увімкнула курку".

Що то було, Андрій згодом пояснив у своєму Instagram.

Андрію, далеко не кожна дівчина на романтичному побаченні мріє почути, що вона "увімкнула курку"... фото з instagram

"Я назвав Злату куркою! Деякі люди, котрі подивилися тізер до мого побачення, кажуть так", - почав Задворний.

Зі слів чоловіка, в колі своїх друзів він звик багато жартувати, підколювати, навіть дуже жорстко, якщо дивитися зі сторони. Але злості в його словах немає, тож на нього нема сенсу ображатися.

"Якщо ви думаєте, що в цьому проєкті обирає лише Злата - ви помиляєтеся, я теж вирішую: підходить мені ця дівчина або ні, я теж тестую її, роблячи певні вкиди і дивлячись на її реакцію. Я не хочу і не буду будувати стосунки з "куркою", - наголосив Андрій.

Задворний каже, що просто підколов Огнєвіч

"Я не принц на білому коні і не намагаюся корчити його з себе. Я простий хлопець, із маленького містечка на Кіровоградщині, за словом до кишені не лізу, вмію любити, дружити, цінувати, моя душа щиро-відверта, якщо комусь не подобається - проходь повз", - написав чоловік.

Зате, підкреслив Задворний, із ним можна бути впевненим, що через кілька місяців його манери не зникнуть із боєв курантів, ставлення - не обернеться на гарбуза, а сам він із вершника - на щура.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО того самого моменту побачення Злати та Андрія:

Нагадаємо, перед проєктом Огнєвіч говорила, що в чоловіках цінує почуття гумору, а ще інтелект. Один із колишніх співачки критикував її стиль та фігуру, змушуючи дівчину "почуватися нікчемою". На жаль, стикнулася Злата свого часу і з фізичним насильством.

Відео з сайту "Обозреватель"

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