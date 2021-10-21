Каменських у червоному бікіні закликала прийняти своє тіло

Співачка Настя Каменських неодноразово казала, що навчилася любити себе і своє тіло в будь-якій вазі. І навіть кілька зайвих кіло – не привід для поганого настрою.

Зірка вкотре це продемонструвала під час відпочинку в Дубаї зі своїм чоловіком Олексієм Потапенком.

NK попозувала у червоному бікіні, лежачи у водичці, та закликала всіх приймати себе, своє тіло та думки.

"Прийми самого себе, своє тіло та думки... Адже здобути внутрішню свободу - ось де справжвня незалежність", - написала в Instagram Каменських

Потап похвалився красивою дружиною, а от свій торс не оголив

"Пальцем ноги знімала?", - пожартувала Оля Полякова у коментарі. "Потапушка засунув(ся) та клацав", - відповіла NK

Нагадаємо, нещодавно Потап у мережі зізнався, що досі не розуміє, як Настя обрала саме його.