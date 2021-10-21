Каменських у червоному бікіні закликала прийняти своє тіло
Четвер, 21 жовтня 2021, 11:39
Співачка Настя Каменських неодноразово казала, що навчилася любити себе і своє тіло в будь-якій вазі. І навіть кілька зайвих кіло – не привід для поганого настрою.
Зірка вкотре це продемонструвала під час відпочинку в Дубаї зі своїм чоловіком Олексієм Потапенком.
NK попозувала у червоному бікіні, лежачи у водичці, та закликала всіх приймати себе, своє тіло та думки.
Нагадаємо, нещодавно Потап у мережі зізнався, що досі не розуміє, як Настя обрала саме його.
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