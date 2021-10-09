Потап зізнався в шаленому коханні до Каменських: Завжди дивувався, як ця кралечка обрала мене

Шоумен Олексій Потапенко, який уже чотири роки є щасливим чоловіком співачки Насті Каменських, присвятив своїй прекрасній половині зворушливий допис у Instagram.

Артист вирішив розказати, як сильно він її кохає.

"Красиві дівчатка завжди обирають Міцних хлопців, тому що вони знають, що їх кохатимуть, а милолиці хлопці знають, що вони гарні на вроду, і часто люблять себе більше, ніж партнера... не завжди, звісно, бувають збалансовані божественно красиві пари, крім голлівудських, в них я не вірю, знаю, як воно там, але теж не без винятків, які підтверджують правило...", - зазначив чоловік.

"Але я завжди дивувався, як ця кралечка обрала мене, вона просто знає, що я кохаю її шалено, набагато більше, ніж самого себе! Моя прекрасна дружино та наші майбутні пригоди!", - написав Потап.

Потап дивується, як кралечка-Настя обрала саме його

До слова, про пригоди: подружжя гайнуло в мінівідпустку до Мадриду.

"Спасибі, коханий, за цю солодку втечу. Мені зараз це так необхідно", - подякувала Каменських чоловікові.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Нагадаємо, 34-річна Настя вже мріє подарувати коханому малюка. Як відомо, в 40-річного Потапа є син Андрій від шлюбу з продюсеркою Іриною Горовою.

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