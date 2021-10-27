Шейк у романтичних луках осідлала гілку та полежала в воді. ФОТО

Супермодель Ірина Шейк стала лицем нового кампейну Self-Portrait. Красуня попозувала в сукнях та костюмі з топу та спідниці.

35-річна Ірина покрасувалася в романтичних образах фото з сайту Self-Portrait studio

Як зазначається в Instagram бренду, в серії цих портретів від британського фотографа Харлі Вейра розкривається романтичний та чутливий бік жінки.

Красуню знімали на тлі мальовничих краєвидів

У моделі є донечка від Бредлі Купера

Нагадаємо, Шейк хоч і виглядає романтичною та чутливою на фото, але в житті має дуже непростий і сильний характер. Як визнає сама Іра, це відлякує чоловіків.

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