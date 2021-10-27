Шейк у романтичних луках осідлала гілку та полежала в воді. ФОТО

Середа, 27 жовтня 2021, 13:30

Супермодель Ірина Шейк стала лицем нового кампейну Self-Portrait. Красуня попозувала в сукнях та костюмі з топу та спідниці.

 
35-річна Ірина покрасувалася в романтичних образах
фото з сайту Self-Portrait studio

Як зазначається в Instagram бренду, в серії цих портретів від британського фотографа Харлі Вейра розкривається романтичний та чутливий бік жінки.

 
Красуню знімали на тлі мальовничих краєвидів
 
 
 
 
Навіть не віриться, що колись Іра вважала, що мала народитися хлопчиком
 
 
У моделі є донечка від Бредлі Купера
 

Нагадаємо, Шейк хоч і виглядає романтичною та чутливою на фото, але в житті має дуже непростий і сильний характер. Як визнає сама Іра, це відлякує чоловіків.

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