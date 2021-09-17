Шейк знялася для глянцю з рукою в трусиках і заявила, що вона - "КДБ-стайл"

П'ятниця, 17 вересня 2021, 15:00

Супермодель Ірина Шейк знялася в провокаційній фотосесії для журналу High Snobiety. У інтерв'ю ж кралечка відповіла на закиди щодо роману з репером Каньє Вестом та розказала про виховання доньки Леї від актора Бредлі Купера.

Підтверджувати чи спростовувати наявність романтичних стосунків із чоловіком Кім Кардашян Іра не стала.

 
У червні Каньє та Іра приємно проводили час удвох у Провансі
фото Heji Shin з сайту highsnobiety

"Я вважаю, що приватне життя має бути приватним. Ірина - КДБ-стайл", - зазначила Шейк.

"Завтра підуть чутки, що я зустрічаюся зі своїм швейцаром, і що? А післязавтра - що ще з кимось. Слухайте, завжди щось таке буде, а я просто лишу це при собі", - сказала Ірина.

 

Зі слів Шейк, із Купером вони після розриву залишилися друзями, і він - чудовий тато. Коли маленька Лея в актора, він дає дитині раду сам, без жодних нянь.

Як розказала Іра, вони з Бредлі - досить суворі батьки. Супермодель постійно наводить Леї як приклад власне бідне радянське дитинство, щоби та більше цінувала те, що має.

"Це складно, бо в неї так багато іграшок. У мене була одна лялька, в мене дося ця лялька є. Білява, з блакитними очима, велика російська лялька. Моя бабуся майструвала їй одяг. І я завжди пояснюю: "Дивися, ось моя лялька. У мене була лише одна." Або часом: "У тебе є ця цукерка. Я зазвичай отримувала цукерку лише на Різдво", - поділилася Шейк.

 
Доньці Купера та Шейк уже 4 рочки
 
Подейкували, Бредлі пішов від Ірини через Lady Gaga
 
 
 
 
 
 
 

Як відомо, Іра рано втратила батька. У житті майбутньої зірки був період, коли вона вважала себе хлопцем, який просто народився не в тому тілі.

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