Шейк знялася для глянцю з рукою в трусиках і заявила, що вона - "КДБ-стайл"

Супермодель Ірина Шейк знялася в провокаційній фотосесії для журналу High Snobiety. У інтерв'ю ж кралечка відповіла на закиди щодо роману з репером Каньє Вестом та розказала про виховання доньки Леї від актора Бредлі Купера.

Підтверджувати чи спростовувати наявність романтичних стосунків із чоловіком Кім Кардашян Іра не стала.

"Я вважаю, що приватне життя має бути приватним. Ірина - КДБ-стайл", - зазначила Шейк.

"Завтра підуть чутки, що я зустрічаюся зі своїм швейцаром, і що? А післязавтра - що ще з кимось. Слухайте, завжди щось таке буде, а я просто лишу це при собі", - сказала Ірина.

Зі слів Шейк, із Купером вони після розриву залишилися друзями, і він - чудовий тато. Коли маленька Лея в актора, він дає дитині раду сам, без жодних нянь.

Як розказала Іра, вони з Бредлі - досить суворі батьки. Супермодель постійно наводить Леї як приклад власне бідне радянське дитинство, щоби та більше цінувала те, що має.

"Це складно, бо в неї так багато іграшок. У мене була одна лялька, в мене дося ця лялька є. Білява, з блакитними очима, велика російська лялька. Моя бабуся майструвала їй одяг. І я завжди пояснюю: "Дивися, ось моя лялька. У мене була лише одна." Або часом: "У тебе є ця цукерка. Я зазвичай отримувала цукерку лише на Різдво", - поділилася Шейк.

Доньці Купера та Шейк уже 4 рочки

Як відомо, Іра рано втратила батька. У житті майбутньої зірки був період, коли вона вважала себе хлопцем, який просто народився не в тому тілі.

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