Дочка Сумської показала вуличне тренування у яскравих лосинах. ВІДЕО

2 листопада 2021, 13:41

Старша донька актриси Ольги Сумської, теж актриса Антоніна Паперна попри осінню погоду продовжує тренуватися на вулиці.

Разом із подругою мама двох дітей активно займається у парках та ділиться відео своїх ворк-аутів у мережі.

Свіже тренування у яскравих плямистих лосинах Тоня днями показала в Instagram.

 
Паперна займається у компанії подруги-тренера
 
 
 
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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

Нагадаємо, нещодавно Тоня була в Києві на дні народження своєї бабусі.


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