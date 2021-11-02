Дочка Сумської показала вуличне тренування у яскравих лосинах. ВІДЕО
2 листопада 2021, 13:41
Старша донька актриси Ольги Сумської, теж актриса Антоніна Паперна попри осінню погоду продовжує тренуватися на вулиці.
Разом із подругою мама двох дітей активно займається у парках та ділиться відео своїх ворк-аутів у мережі.
Свіже тренування у яскравих плямистих лосинах Тоня днями показала в Instagram.
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Нагадаємо, нещодавно Тоня була в Києві на дні народження своєї бабусі.
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