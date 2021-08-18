Дочка Сумської показала тренування та його результат у купальнику. ВІДЕО
18 серпня 2021, 15:30
Старша донька актриси Ольги Сумської, теж акторка Антоніна Паперна цього літа активно хвалиться своїми тренуваннями і фотографіями в купальнику.
Днями Тоня знову показала відеофрагмент воркауту з подругою і посвітила кубиками пресу у басейні.
Мама двох малюків поступово приводила тіло у форму і вже досягла чудового результату.
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Нагадаємо, у квітні минулого року Паперна народила другу дитину від російського актора Володимира Яглича. І вже через кілька місяців Тоня скинула 10 кілограмів, які набрала під час вагітності.
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