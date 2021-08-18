Дочка Сумської показала тренування та його результат у купальнику. ВІДЕО

18 серпня 2021, 15:30

Старша донька актриси Ольги Сумської, теж акторка Антоніна Паперна цього літа активно хвалиться своїми тренуваннями і фотографіями в купальнику.

Днями Тоня знову показала відеофрагмент воркауту з подругою і посвітила кубиками пресу у басейні.

Мама двох малюків поступово приводила тіло у форму і вже досягла чудового результату.

 
 
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Hot Mama Тоня на пінній дитячій гулянці
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Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

 

Нагадаємо, у квітні минулого року Паперна народила другу дитину від російського актора Володимира Яглича. І вже через кілька місяців Тоня скинула 10 кілограмів, які набрала під час вагітності.


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