Дочка Сумської показала тренування та його результат у купальнику. ВІДЕО

Старша донька актриси Ольги Сумської, теж акторка Антоніна Паперна цього літа активно хвалиться своїми тренуваннями і фотографіями в купальнику.

Днями Тоня знову показала відеофрагмент воркауту з подругою і посвітила кубиками пресу у басейні.

Мама двох малюків поступово приводила тіло у форму і вже досягла чудового результату.

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Hot Mama Тоня на пінній дитячій гулянці

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тоня Паперная (@tony__pepper)

Нагадаємо, у квітні минулого року Паперна народила другу дитину від російського актора Володимира Яглича. І вже через кілька місяців Тоня скинула 10 кілограмів, які набрала під час вагітності.