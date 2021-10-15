Три покоління красунь: Сумська показалася з доньками та 88-річною мамою. ФОТО

Актрисі Ганні Іванівні Опанасенко-Сумській, мамі Ольги Сумської виповнилося 88 років. Родина зібралася разом, щоби привітати іменинницю, та зробила дуже гарні та зворушливі фото.

Ганні Іванівні виповнилося 88 років фото з instagram сумської

На бабусин день народження навіть приїхала старша донька Ольги, Антоніна Паперна, яка живе з сім'єю в Москві й нечасто навідується в Київ.

Три покоління вродливих і талановитих жінок

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"Найщасливіші миті життя... Святкування 88-річчя нашої мамочки, Ганни Іванівни! Многая Літа, рідненька! Моя душа, мій всесвіт! Родина в обіймах любові!", - написала Ольга.

"Так виглядають люди, які вірять у любов!", - написала онучка іменинниці Ганна в Instagram

Многая літа!

Нагадаємо, якось Сумська ділилася архівними чорно-білими фото з сестрою Наталією.

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