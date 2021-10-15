Три покоління красунь: Сумська показалася з доньками та 88-річною мамою. ФОТО
П'ятниця, 15 жовтня 2021, 10:00
Актрисі Ганні Іванівні Опанасенко-Сумській, мамі Ольги Сумської виповнилося 88 років. Родина зібралася разом, щоби привітати іменинницю, та зробила дуже гарні та зворушливі фото.
На бабусин день народження навіть приїхала старша донька Ольги, Антоніна Паперна, яка живе з сім'єю в Москві й нечасто навідується в Київ.
"Найщасливіші миті життя... Святкування 88-річчя нашої мамочки, Ганни Іванівни! Многая Літа, рідненька! Моя душа, мій всесвіт! Родина в обіймах любові!", - написала Ольга.
Нагадаємо, якось Сумська ділилася архівними чорно-білими фото з сестрою Наталією.
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