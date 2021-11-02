58-річна Демі Мур на урочистому заході посвітила бюстом у зухвалому аутфіті. ФОТО
2 листопада 2021, 15:58
Американська акторка Демі Мур відвідала церемонію Innovator Awards журналу Wall Street Journal. На урочистий захід, що відбувся в нью-йоркському Музеї сучасного мистецтва, 58-річна кінодіва надягла ефектний брючний костюм, похизувавшись пишним бюстом.
Нагадаємо, в одному з інтерв'ю Демі зізналася, що донедавна страждала від заниженої самооцінки та навіть не любила фотографуватися.
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