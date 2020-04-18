Демі Мур: Ніколи не почувалася ні вродливою, ні худою, ні кмітливою

Американська акторка Демі Мур стала героїнею травневого номеру іспанського Vogue. У інтерв'ю вона говорила на дуже особисті теми - свою залежність від алкоголю та наркотиків, стосунки з власним тілом та з матір'ю, яка колись продала її ґвалтівникові.

Виявляється, Мур знайшла у собі сили пробачити цю жінку.

"Як я можу чекати, що мої доньки приймуть мене такою, яка я є, якщо я не зроблю того самого зі своєю матір'ю? Моя книга дозволила мені заглибитися в мою любов до неї. Я усвідомила, що якщо я зміню цей цикл, зможу змінити все, що буде потім", - пояснила акторка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Moore (@demimoore) 17 Апр 2020 в 10:56 PDT

Вона знову почала спілкуватися з матір'ю, коли та вже згасала від раку. Мур зізнається, що навіть ідучи до неї в лікарню, побоювалася, що це обман, і насправді на неї чекає засідка папараці.

"Із моєю матір'ю все було можливо! Але я довірилася своєму інстинктові. Бути там у її останні дні - це стало завершенням наших стосунків. Вона до кінця була ще тим персонажем. Кожен, хто піклувався про людину, яка помирає, знає, що в ній проявляється майже дитяча невинність", - поділилася Демі.

Зі слів зірки, вона прийшла до висновку, що пережиті травми є частиною її шляху, і почасти завдяки ним вона стала тим, ким стала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Moore (@demimoore) 17 Апр 2020 в 11:01 PDT

Говорячи про залежності, які їй вдалося подолати, акторка називає себе "випадком із підручника". Адже обоє її батьків пиячили, відтак вона сама належить до групи ризику.

"Я ніколи не почувалася ні вродливою, ні худою, ні кмітливою. Думала, що це було би проявом пихи та егоїзму. У мене навіть не було власних фотографій, доки не народилися мої дівчатка... Насправді лише років п'ять тому я почала почуватися зручно, будучи тим, ким я є", - зізналася Мур.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Demi Moore (@demimoore) 17 Апр 2020 в 11:05 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue España (@voguespain) 17 Апр 2020 в 9:59 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue España (@voguespain) 17 Апр 2020 в 10:58 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vogue España (@voguespain) 17 Апр 2020 в 12:13 PDT

Нагадаємо, в скандальних мемуарах актриса також розказала історію свого шлюбу з Ештоном Кутчером, про втрату спільної дитини та зради актора.

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