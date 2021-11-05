"Щасливі разом": Осадча показала ніжні ФОТО з 2-місячним сином

П'ятниця, 5 листопада 2021, 11:20

Телеведуча Катерина Осадча замилувала мережу новими фото з молодшим сином Данилом, якому 19-го листопада виповниться три місяці.

"Щасливі разом ❤️ так швидко росте Данилко. Запам’ятовуємо кожну хвилину", - написала 38-річна зірка в Instagram.

 
Катя та Данило продемонстрували осінній фемілі-лук
фото з instagram осадчої 
 
Третьому синочку телезірки скоро випомниться 3 місяці
 
А найстарший брат Данилка - вже студент американського вишу
 
 

Нагадаємо, чоловік Каті, Юрій Горбунов налаштований упродовж найближчих років умовити її й на доньку.

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