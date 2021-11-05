"Щасливі разом": Осадча показала ніжні ФОТО з 2-місячним сином
5 листопада 2021, 11:20
Телеведуча Катерина Осадча замилувала мережу новими фото з молодшим сином Данилом, якому 19-го листопада виповниться три місяці.
"Щасливі разом ❤️ так швидко росте Данилко. Запам’ятовуємо кожну хвилину", - написала 38-річна зірка в Instagram.
Нагадаємо, чоловік Каті, Юрій Горбунов налаштований упродовж найближчих років умовити її й на доньку.
ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ:
Бабусею стати ще не готова: Осадча привітала "свою найбільшу любов" із 19-річчям
Приєднуйтесь до дискусії