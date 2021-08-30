Осадча розсекретила, в якому виші вчитиметься її старший син

Понеділок, 30 серпня 2021, 14:05

Телеведуча Катерина Осадча офіційно стала матусею студента. Виявляється, старший син зірки, Ілля вступив до американського вишу, Університету Меріленду.

Катя похвалилася своїм хлопчиком у Instagram.

 
фото з instagram осадчої 

Нагадаємо, Ілля, син Осадчої від першого шлюбу, цієї весни випустився з Київської міжнародної школи.

ТАКОЖ ЧИТАЙТЕ: 

Горбунов назвав Осадчу своєю героїнею та зворушив ФОТО з новонародженим сином


powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів