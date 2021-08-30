Осадча розсекретила, в якому виші вчитиметься її старший син

Телеведуча Катерина Осадча офіційно стала матусею студента. Виявляється, старший син зірки, Ілля вступив до американського вишу, Університету Меріленду.

Катя похвалилася своїм хлопчиком у Instagram.

фото з instagram осадчої

Нагадаємо, Ілля, син Осадчої від першого шлюбу, цієї весни випустився з Київської міжнародної школи.

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