Осадча розсекретила, в якому виші вчитиметься її старший син
Понеділок, 30 серпня 2021, 14:05
Телеведуча Катерина Осадча офіційно стала матусею студента. Виявляється, старший син зірки, Ілля вступив до американського вишу, Університету Меріленду.
Катя похвалилася своїм хлопчиком у Instagram.
Нагадаємо, Ілля, син Осадчої від першого шлюбу, цієї весни випустився з Київської міжнародної школи.
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