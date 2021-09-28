Бабусею стати ще не готова: Осадча привітала "свою найбільшу любов" із 19-річчям

Телеведуча Катерина Осадча привітала з 19-річчям свого первістка Іллю. Імениннику, який тепер навчається в Америці, зірка присвятила зворушливий допис у Instagram, запостивши архівні фото.

19 років тому Катерина вперше стала мамою фото з instagram осадчої

"Іллі сьогодні виповнюється 19. Перший раз святкуємо цей день за тисячі кілометрів одне від одного, але це не заважає зробити цей день святковим. Ілля, ти моя гордість і найбільша в світі любов! Нехай все омріяне втілиться, а все решта скажу особисто", - написала Катя.

Оцей карапуз тепер - студент Університету Меріленду

"На першому фото мені 19, а Іллі півроку :) але це не означає, що мене вже час робити бабусею 😂", - вточнила вона.

А зіркова мама взагалі не змінюється з роками

До слова, в коментарі до одного з попередніх дописів дружини Юрій Горбунов прозоро натякнув, що вони з нею ще не виповнили план із дітонародження.

Нагадаємо, 38-річна Осадча очікувала, що третьою в неї народиться донечка, але вийшов Данило.

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