Бабусею стати ще не готова: Осадча привітала "свою найбільшу любов" із 19-річчям
Телеведуча Катерина Осадча привітала з 19-річчям свого первістка Іллю. Імениннику, який тепер навчається в Америці, зірка присвятила зворушливий допис у Instagram, запостивши архівні фото.
"Іллі сьогодні виповнюється 19. Перший раз святкуємо цей день за тисячі кілометрів одне від одного, але це не заважає зробити цей день святковим. Ілля, ти моя гордість і найбільша в світі любов! Нехай все омріяне втілиться, а все решта скажу особисто", - написала Катя.
"На першому фото мені 19, а Іллі півроку :) але це не означає, що мене вже час робити бабусею 😂", - вточнила вона.
До слова, в коментарі до одного з попередніх дописів дружини Юрій Горбунов прозоро натякнув, що вони з нею ще не виповнили план із дітонародження.
Нагадаємо, 38-річна Осадча очікувала, що третьою в неї народиться донечка, але вийшов Данило.
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