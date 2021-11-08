Солістка Kazka Заріцька у срібній сукні оголила ніжки на паркеті "Танців"

Співачка Олександра Заріцька, яка за період участі у телешоу "Танці з зірками" скинула 20 кілограмів, знову вразила змінами у фігурі.

Артистка вийшла на паркет у срібній міні-сукні та станцювала звабливу самбу.

Як зізналися Саша та її партнер Юрій, цей танець був для них найважчим. Співачка зауважила, що ледь не непритомніла на тренуваннях.

Заріцька заради самби наважилася на відверту сукню фото з instagram " танців з зірками

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Утім, ані спокуслива сукня, ані старання виконавців не врятували їх від вильоту з проєкту. Пара залишила "Танці з зірками", але зробила це красиво.

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