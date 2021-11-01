Стрункіша на 20 кіло солістка Kazka вразила зовнішніми змінами на паркеті "Танців"

Співачка Олександра Заріцька скинула 20 кілограмів під участі у телешоу "Танці з зірками".

Про це вона заявила в ефірі програми в неділю 31-го жовтня.

Як зауважила солістка групи Kazka, їй дуже подобається нова форма. Також артистка додала, що ті кілограми їй заважали.

"Танці" допомогли Саші позбутися 20 зайвих кіло фото з instagram Kazka

У парі з Юрієм Мєшковим Саша виконала вальс та зачарувала своїм виглядом у бежевій сукні, котра підкреслила її помітно стрункішу талію.

Прихильники у захваті від зовнішніх змін Заріцької фото з instagram "танців з зірками"

Нагадаємо, раніше Олександра неодноразово розказувала про те, як її цькували через вагу, і як важко їй було це переживати. Але, прийшовши на "Танці з зірками", співачка одразу заявила, що готова до хейту і хоче своїм прикладом мотивувати інших дівчат.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Солістка Kazka розкрила, на скільки кіло вже схудла від початку "Танців з зірками"

"У відносинах я гетеросексуальна": солістка Kazka пояснила, чому назвала себе квіром і чому самотня

Солістка Kazka про свій "камінг-аут": Не приписуйте мені те, що я не казала