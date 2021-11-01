Стрункіша на 20 кіло солістка Kazka вразила зовнішніми змінами на паркеті "Танців"
Співачка Олександра Заріцька скинула 20 кілограмів під участі у телешоу "Танці з зірками".
Про це вона заявила в ефірі програми в неділю 31-го жовтня.
Як зауважила солістка групи Kazka, їй дуже подобається нова форма. Також артистка додала, що ті кілограми їй заважали.
У парі з Юрієм Мєшковим Саша виконала вальс та зачарувала своїм виглядом у бежевій сукні, котра підкреслила її помітно стрункішу талію.
Нагадаємо, раніше Олександра неодноразово розказувала про те, як її цькували через вагу, і як важко їй було це переживати. Але, прийшовши на "Танці з зірками", співачка одразу заявила, що готова до хейту і хоче своїм прикладом мотивувати інших дівчат.
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