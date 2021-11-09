Білодід у Дубаї вигуляла мінісукню та попозувала в купальнику
Вівторок, 9 листопада 2021, 11:56
Олімпійська призерка з дзюдо Дар’я Білодід полетіла в Дубаї, де 10-го листопада роздаватиме автографи у павільйоні України на Expo 2020 Dubai.
А поки спортсменка насолоджується пляжами, місцевими ресторанами та навіть тренується під пекучим сонцем.
В Instagram Даша поділилася фотографіми з поїздки, зокрема і в купальнику.
Нагадаємо, нещодавно Білодід показувала, що носить у своїй сумочці.
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