Білодід у Дубаї вигуляла мінісукню та попозувала в купальнику

Вівторок, 9 листопада 2021, 11:56

Олімпійська призерка з дзюдо Дар’я Білодід полетіла в Дубаї, де 10-го листопада роздаватиме автографи у павільйоні України на Expo 2020 Dubai.

А поки спортсменка насолоджується пляжами, місцевими ресторанами та навіть тренується під пекучим сонцем.

В Instagram Даша поділилася фотографіми з поїздки, зокрема і в купальнику.

 
У серпні Білодід була на Мадьдівах, і там носила більш відкритий купальник
 
Поза тренувальним залом Дар'я виглядає наче модель 
фото з Instagram 

Нагадаємо, нещодавно Білодід показувала, що носить у своїй сумочці


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