Білодід у Дубаї вигуляла мінісукню та попозувала в купальнику

Олімпійська призерка з дзюдо Дар’я Білодід полетіла в Дубаї, де 10-го листопада роздаватиме автографи у павільйоні України на Expo 2020 Dubai.

А поки спортсменка насолоджується пляжами, місцевими ресторанами та навіть тренується під пекучим сонцем.

В Instagram Даша поділилася фотографіми з поїздки, зокрема і в купальнику.

У серпні Білодід була на Мадьдівах, і там носила більш відкритий купальник

Поза тренувальним залом Дар'я виглядає наче модель фото з Instagram

Нагадаємо, нещодавно Білодід показувала, що носить у своїй сумочці.