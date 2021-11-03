"Не можу без цього обійтися": дзюдоїстка Білодід показала, що носить у сумці
21-річна призерка Олімпіади в Токіо Дар’я Білодід завжди носить із собою телефон, навушники та крем для рук.
Також у сумочці, вміст якої дзюдоїстка показала Vogue.ua, можна знайти книжку, блокнот і цукерку.
Окрім гаджетів, Білодід має в сумці ключі від авто, парфуми та санітайзер.
Також спортсменка носить із собою гребінець для волосся та блиск для губ.
Як зізналася Дар’я, вона дуже рідко користується тональним кремом, тому щодня наносить на обличчя BB-крем, який теж завжди має в сумочці.
Крім того, для Білодід дуже важливо, аби її руки гарно виглядали і були ніжними на дотик. Бо через постійні заняття спортом в неї купа мозолей і пересушена шкіра. Тому крем для рук – теж постійна річ в рутині Дар’ї.
Нагадаємо, нещодавно Білодід була в журі конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021.
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