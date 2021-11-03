"Не можу без цього обійтися": дзюдоїстка Білодід показала, що носить у сумці

Середа, 3 листопада 2021, 15:15

21-річна призерка Олімпіади в Токіо Дар’я Білодід завжди носить із собою телефон, навушники та крем для рук.

Також у сумочці, вміст якої дзюдоїстка показала Vogue.ua, можна знайти книжку, блокнот і цукерку.

Окрім гаджетів, Білодід має в сумці ключі від авто, парфуми та санітайзер.

 
Телефон, мабуть, єдина річ, яка є зараз в сумці кожної дівчини 
скріншот з відео vogue.ua

Також спортсменка носить із собою гребінець для волосся та блиск для губ.

Як зізналася Дар’я, вона дуже рідко користується тональним кремом, тому щодня наносить на обличчя BB-крем, який теж завжди має в сумочці.

 
Тоном Даша користується лише на зйомках та світських заходах 
фото з instagram білодід

Крім того, для Білодід дуже важливо, аби її руки гарно виглядали і були ніжними на дотик. Бо через постійні заняття спортом в неї купа мозолей і пересушена шкіра. Тому крем для рук – теж постійна річ в рутині Дар’ї.

 
Білодід назвала себе меломанкою і запевнила, що слухає музику всюди і за першої ж нагоди 
 
У сумочці спортсменки завжди є що перекусити. "Я дуже люблю їсти", - зізналася Даша 

Нагадаємо, нещодавно Білодід була в журі конкурсу "Міс Україна Всесвіт"-2021. 

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