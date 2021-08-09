Білодід у бікіні показала канікули своєї мрії
Понеділок, 9 серпня 2021, 11:40
Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Дар’я Білодід нарешті дозволила собі відпочити.
Дівчина гайнула на Мальдіви і назвала цю подорож канікулами своєї мрії.
Дзюдоїстка вже виклала кілька фото в купальнику та з каяком.
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