Білодід у бікіні показала канікули своєї мрії

Бронзова призерка Олімпіади в Токіо Дар’я Білодід нарешті дозволила собі відпочити.

Дівчина гайнула на Мальдіви і назвала цю подорож канікулами своєї мрії.

Дзюдоїстка вже виклала кілька фото в купальнику та з каяком.

20-річна Даша справді заслужила на цю відпустку фото з instagram

Дівчина принесла Україні першу медаль на Олімпіаді в Токіо

Навіть у відпустці Білодід активно проводить час

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