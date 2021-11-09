57-річна Лоліта у леопардовому боді потанцювала зі шваброю під хіт Лободи
9 листопада 2021, 14:42
Співачка Лоліта Мілявська, якій за кілька днів виповниться 58, довела своїм підписникам, що ще не втратила запал та почуття гумору.
Артистка виклала відео, на якому вона у боді танцює зі шваброю коло басейну під новий хіт Світлани Лободи "Американо".
Фоловери оцінили кумедний танець Мілявської та розхвалили її струнку фігуру.
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Нагадаємо, вперше результатми свого схуднення Лоліта здивувала у серпні 2020-го. А потім хвалилася незліченною кількістю коханців та лесбі-експериментом.
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