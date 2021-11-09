57-річна Лоліта у леопардовому боді потанцювала зі шваброю під хіт Лободи

9 листопада 2021, 14:42

Співачка Лоліта Мілявська, якій за кілька днів виповниться 58, довела своїм підписникам, що ще не втратила запал та почуття гумору.

Артистка виклала відео, на якому вона у боді танцює зі шваброю коло басейну під новий хіт Світлани Лободи "Американо".

Фоловери оцінили кумедний танець Мілявської та розхвалили її струнку фігуру.

 
Лола у своєму репертуарі
 
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Публикация от Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya)

Нагадаємо, вперше результатми свого схуднення Лоліта здивувала у серпні 2020-го. А потім хвалилася незліченною кількістю коханців та лесбі-експериментом.


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