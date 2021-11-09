57-річна Лоліта у леопардовому боді потанцювала зі шваброю під хіт Лободи

Співачка Лоліта Мілявська, якій за кілька днів виповниться 58, довела своїм підписникам, що ще не втратила запал та почуття гумору.

Артистка виклала відео, на якому вона у боді танцює зі шваброю коло басейну під новий хіт Світлани Лободи "Американо".

Фоловери оцінили кумедний танець Мілявської та розхвалили її струнку фігуру.

Лола у своєму репертуарі

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Нагадаємо, вперше результатми свого схуднення Лоліта здивувала у серпні 2020-го. А потім хвалилася незліченною кількістю коханців та лесбі-експериментом.