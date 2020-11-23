"Можу тр*хатися і не залітати": Лоліта похвалилася незліченною кількістю коханців та лесбі-експериментом

Співачка Лоліта, котра торік із гучним скандалом розлучилася зі своїм п'ятим чоловіком, тепер насолоджується бурхливим особистим життям. Коханців 57-річна артистка перестала рахувати, відколи для цього забракло пальців.

Про це вона розказала в YouTube-шоу "Я в домике".

"Ох*рітєльний період: я можу трахатися і не залітати", - похвалилася Лоліта.

"Коли мене питають, скільки хлопчиків у тебе було, то я відповідаю: жодного, бо всі були чоловіки. Я п'ять разів була заміжня. І щоразу, розійшовшись із одним, потім швидко надолужувала все, що пропустила", - поділилася вона.

Зі слів Лоліти, вона мала секс із представником темної раси, оскільки хотіла перевірити міф про чималі розміри їхніх статевих органів. І з'ясувала, що це лише міф. Лесбі-експеримент у співачки теж був.

"Мені просто потрібно було зрозуміти - це не моє", - зізналася вона.

Своїх коханців артистка вже навіть не рахує

Цікаво, що більшість коханих чоловіків Лоли носили ім'я Саша.

"Бувало, в інтимний момент, коли тобі дуже добре, і ти говориш "Са...", а він виявляється на "Са...". Намагаєшся викрутитися, але оргазмові вже не бувати. А потім судомно згадуєш, хто ж поруч", - поділилася співачка.

Іще артистка зізналася, що через проблеми зі здоров'ям їй довелося переглянути свої стосунки з алкоголем. Міцних напоїв Лоліта більше не вживає і дозволяє собі лише сухе вино з водою. Співачка вважає, що дуже нашкодила своєму організмові вживанням кокаїну.

"Є проблеми з судинами, а в мене не було би цих проблем, якби я один рік не спробувала "борошно". Не зробила би цієї х*йні. Тому що змішують усяке, ти ж не чистий пробуєш...", - пояснила вона.

Нагадаємо, після останнього розлучення Лоліта лікувалася в ендокринолога, невролога та психіатра. "Бонусом" від цього вона отримала схуднення. Як відомо, кілька років тому зірка звернулася до пластичного хірурга та "відрізала підборіддя", яке погано виглядало в кадрі.

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