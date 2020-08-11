Лоліта в купальнику приголомшила результатами схуднення та сексі-рухами. ВІДЕО
Вівторок, 11 серпня 2020, 09:59
Співачка Лоліта, яка торік, після розлучення серйозно зайнялася своїм здоров'ям та схудла, показує оновлену себе у мережі. І робить це в притаманній їй епатажній манері.
56-річна зірка продемонструвала, як знімає з карнізу штору для прання. І заразом відкриває в собі зірку пол-денсу.
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Нагадаємо, п'ять невдалих шлюбів не позбавили Лоліту оптимізму: зірка планує вийти заміж ушосте, коли зустріне "нормального мужика".
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