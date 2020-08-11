Лоліта в купальнику приголомшила результатами схуднення та сексі-рухами. ВІДЕО

Співачка Лоліта, яка торік, після розлучення серйозно зайнялася своїм здоров'ям та схудла, показує оновлену себе у мережі. І робить це в притаманній їй епатажній манері.

56-річна зірка продемонструвала, як знімає з карнізу штору для прання. І заразом відкриває в собі зірку пол-денсу.

Переглянути цей допис в Instagram Мне простой несвойственен)) Допис, поширений Лолита Милявская (@lolitamilyavskaya) 10 Сер 2020 р. о 5:24 PDT

Нагадаємо, п'ять невдалих шлюбів не позбавили Лоліту оптимізму: зірка планує вийти заміж ушосте, коли зустріне "нормального мужика".

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