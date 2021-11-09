Олімпійські чемпіонки Мерлені та Добринська знялися у костюмах від дочки Ющенка
Вівторок, 9 листопада 2021, 16:31
Олімпійські чемпіонки Наталія Добринська та Ірина Мерлені і віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова стали обличчями бренду патріотичних спортивних костюмів Віталіни Ющенко.
Спортсменки разом із дизайнеркою знялися у яскравих вбраннях на тлі зелених краєвидів.
"Те, що дівчата зголосилися стали лицем бренду VitaYou - для мене більш ніж поважно. Вони - українські легенди, що багато років піднімали український прапор на Олімпіаді і інших змаганнях по всьому світу. І сьогодні вони в наших патріотичних спортивних костюмах, які я розробляла з любов‘ю до людей і України", - зазначила Ющенко.
Першу партію костюмів Віталіна, як відомо, презентувала на членах своєї родини. Хто стане обличчям наступної – поки що секрет.
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