Олімпійські чемпіонки Мерлені та Добринська знялися у костюмах від дочки Ющенка

Олімпійські чемпіонки Наталія Добринська та Ірина Мерлені і віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова стали обличчями бренду патріотичних спортивних костюмів Віталіни Ющенко.

Спортсменки разом із дизайнеркою знялися у яскравих вбраннях на тлі зелених краєвидів.

"Те, що дівчата зголосилися стали лицем бренду VitaYou - для мене більш ніж поважно. Вони - українські легенди, що багато років піднімали український прапор на Олімпіаді і інших змаганнях по всьому світу. І сьогодні вони в наших патріотичних спортивних костюмах, які я розробляла з любов‘ю до людей і України", - зазначила Ющенко.

Ющенко вже має колекцію купальників , а тепер ось взялася за костюми

Реклама:

Майстер спорту міжнародного класу з багатоборства, рекордсменка світу Наталія Добринська та Олімпійська чемпіонка в Афінах, бронзова призерка Олімпіади в Пекіні і триразова чемпіонка світу з вільної боротьби Ірина Мерлені склали компанію Віталіні

Першу партію костюмів Віталіна, як відомо, презентувала на членах своєї родини. Хто стане обличчям наступної – поки що секрет.

Чемпіонка світу з професійного боксу, віце-президент Ліги професійного боксу України Аліна Шатернікова.