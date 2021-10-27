Віталіна Ющенко вирядила дітей та брата з невісткою у спортивні костюми свого бренду

Старша донька експрезидента Віктора Ющенка Віталіна презентувала капсульну колекцію спортивних костюмів.

У якості моделей виступили син та донька Віталіни і її молодший брат Андрій з дружиною Оленою.

Раніше Ющенко вже створювала капсульну колекцію купальників, але вирішила не зупинятися на цьому.

Свої костюми Віталіна спершу протестувала на родині: найяскравіші дісталися доньці Андріані, сину Віктору та братові Андрію. Невістки Олена та Катерина (крайня ліворуч) вділи пастельні

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"Моя спортивна колекція поділена на три частини. Першими моделями до спортивних образів стала моя родина. Для мене це логічне і природне бажання показати мою спортивну колекцію в натуральному її вигляді. Так, як ми проводимо в родині час, про що спілкуємося, незмінні принципи родинності, єдності, та моральних принципів, які об‘єднуємо в різних поколіннях", - поділилася Віталіна.

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До речі, на костюмах Віталіни є патріотична символіка

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