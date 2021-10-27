Віталіна Ющенко вирядила дітей та брата з невісткою у спортивні костюми свого бренду
Старша донька експрезидента Віктора Ющенка Віталіна презентувала капсульну колекцію спортивних костюмів.
У якості моделей виступили син та донька Віталіни і її молодший брат Андрій з дружиною Оленою.
Раніше Ющенко вже створювала капсульну колекцію купальників, але вирішила не зупинятися на цьому.
"Моя спортивна колекція поділена на три частини. Першими моделями до спортивних образів стала моя родина. Для мене це логічне і природне бажання показати мою спортивну колекцію в натуральному її вигляді. Так, як ми проводимо в родині час, про що спілкуємося, незмінні принципи родинності, єдності, та моральних принципів, які об‘єднуємо в різних поколіннях", - поділилася Віталіна.
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