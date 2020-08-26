Дочка Ющенка знялася в ретро-купальниках власного дизайну
26 серпня 2020, 13:50
Дочка експрезидента Віктора Ющенка, Віталіна нарешті змогла втілити свою давнюю ідею – створити капсульну колекцію купальників у ретро-стилі.
Свій бренд вона назвала VitaYou і навіть сама на собі продемонструвала деякі моделі.
На створення купальників Віталіну надихнули улюблені 30-70 роки ХХ століття. Фільми, стиль та музика того часу.
На пошив 16 моделей купальників пішло кілька місяців. Ющенко особисто розробляла дизайн і підбирала тканини.
Нагадаємо, не так давно Віталіна виборола звання найспортивнішої мами.
Фото надані пресслужбою
Приєднуйтесь до дискусії