Дочка Ющенка знялася в ретро-купальниках власного дизайну

Середа, 26 серпня 2020, 13:50

Дочка експрезидента Віктора Ющенка, Віталіна нарешті змогла втілити свою давнюю ідею – створити капсульну колекцію купальників у ретро-стилі.

Свій бренд вона назвала VitaYou і навіть сама на собі продемонструвала деякі моделі.

На створення купальників Віталіну надихнули улюблені 30-70 роки ХХ століття. Фільми, стиль та музика того часу.

 
Віталіна одночасно дебютувала у ролі дизайнерки купальників і моделі

На пошив 16 моделей купальників пішло кілька місяців. Ющенко особисто розробляла дизайн і підбирала тканини.

 
 
Ющенко, як завжди, у своїх незмінних перлинах
 
<div class=
 
 

Нагадаємо, не так давно Віталіна виборола звання найспортивнішої мами.

Фото надані пресслужбою

powered by lun.ua
Приєднуйтесь до дискусії
Останні матеріали
Більше матеріалів