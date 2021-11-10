Кароль у Казахстані вигуляла сумку за 50 тисяч та розказала, як вибере ім’я для дочки

Тіна Кароль прибула до Казахстану презентувати свій новий альбом "Двойной рай".

Уже традиційно артистка заглянула на ринок Алмати, де купила горішків, інжиру та меду і спробувала десерт на основі верблюжого молока.

Для інтерв’ю на місцевому телеканалі Тіна обрала чорну сукню від Louis Vuitton, а містом гуляла з сумкою від Balmain вартістю близько 50 тисяч гривень.

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Така сумка в мережі коштує 1600 євро

Під час інтерв’ю на RadioCity Кароль запитали про улюблене жіноче ім’я. Зірка відповіла, що це ім’я її майбутньої доньки.

"Ім'я прийде до мене само, всьому свій час", - загадково сказала Тіна.

До речі, після Казахстану Тіна поїде до Мінська

Нагадаємо, спеціально до виходу альбому Кароль змінила зачіску та знялася у Vogue.