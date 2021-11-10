Кароль у Казахстані вигуляла сумку за 50 тисяч та розказала, як вибере ім’я для дочки

10 листопада 2021, 14:09

Тіна Кароль прибула до Казахстану презентувати свій новий альбом "Двойной рай".

Уже традиційно артистка заглянула на ринок Алмати, де купила горішків, інжиру та меду і спробувала десерт на основі верблюжого молока.

Для інтерв’ю на місцевому телеканалі Тіна обрала чорну сукню від Louis Vuitton, а містом гуляла з сумкою від Balmain вартістю близько 50 тисяч гривень.

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Публикация от Тина Кароль Офиц. фан-клуб (@_fantina)

 
Така сумка в мережі коштує 1600 євро
 
Минулого візиту до Алмати Тіна також була у Louis Vuitton 
 

Під час інтерв’ю на RadioCity Кароль запитали про улюблене жіноче ім’я. Зірка відповіла, що це ім’я її майбутньої доньки.

"Ім'я прийде до мене само, всьому свій час", - загадково сказала Тіна.

 
До речі, після Казахстану Тіна поїде до Мінська

Нагадаємо, спеціально до виходу альбому Кароль змінила зачіску та знялася у Vogue.


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