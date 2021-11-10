Кароль у Казахстані вигуляла сумку за 50 тисяч та розказала, як вибере ім’я для дочки
Середа, 10 листопада 2021, 14:09
Тіна Кароль прибула до Казахстану презентувати свій новий альбом "Двойной рай".
Уже традиційно артистка заглянула на ринок Алмати, де купила горішків, інжиру та меду і спробувала десерт на основі верблюжого молока.
Для інтерв’ю на місцевому телеканалі Тіна обрала чорну сукню від Louis Vuitton, а містом гуляла з сумкою від Balmain вартістю близько 50 тисяч гривень.
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Під час інтерв’ю на RadioCity Кароль запитали про улюблене жіноче ім’я. Зірка відповіла, що це ім’я її майбутньої доньки.
"Ім'я прийде до мене само, всьому свій час", - загадково сказала Тіна.
Нагадаємо, спеціально до виходу альбому Кароль змінила зачіску та знялася у Vogue.
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