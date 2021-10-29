Кароль із новою зачіскою і в прозорих тенетах знялася для Vogue та презентувала альбом

Тіна Кароль презентувала новий альбом під назвою "Двойной рай" і на його підтримку знялася для українського Vogue.

До того ж, артистка спеціально для цього змінила зачіску.

"Ми з командою довго розмірковували про те, як виглядає героїня нового альбому, яка вона. І врешті прийшли до образу героїні фільму "Її звали Нікіта", а потім зрозуміли, що мені потрібен чубчик, що надає образу загадковості та різкості", - поділилася Тіна в інтерв’ю Vogue.ua.

"Я почала нарешті писати і музику, і тексти, і дуже щаслива", - зізналася Тіна

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Як вам Кароль із новою зачіскою?

Схожа на Нікіту?

Нагадаємо, напередодні Тіна презентувала кліп на пісню "Двойной рай".