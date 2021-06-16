Кароль вигуляла Louis Vuitton на базар в Алмати. ФОТО

Співачка Тіна Кароль прилетіла на тиждень до Казахстану, де рекламуватиме свій новий альбом.

У перші два дні перебування в Алмати зірка вже встигла сходити місцевий базар, зустрітися з фанатами і заспівати в ефірі ранкового ток-шоу

Все це Тіна робила у вбраннях з літньої колекції Louis Vuitton.

Альбом Тіни "Красиво" лідирує в чартах Apple в Україні, Казахстані, Азербайджані, Грузії і Вірменії

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Кароль підкреслила фігуру вбранням від Louis Vuitton

На базар Тіна пішла теж в "Луівіттоні", але туфлі змінила на більш зручні і доречні кросівки

Співачка купила алтайського меду та фруктів

Нагадаємо, нещодавно Кароль презентувала прикрасу у вигляді троянди та заінтригувала мережу дивними рухами.

Фото з соцмереж