Кароль вигуляла Louis Vuitton на базар в Алмати. ФОТО
16 червня 2021, 11:55
Співачка Тіна Кароль прилетіла на тиждень до Казахстану, де рекламуватиме свій новий альбом.
У перші два дні перебування в Алмати зірка вже встигла сходити місцевий базар, зустрітися з фанатами і заспівати в ефірі ранкового ток-шоу
Все це Тіна робила у вбраннях з літньої колекції Louis Vuitton.
Нагадаємо, нещодавно Кароль презентувала прикрасу у вигляді троянди та заінтригувала мережу дивними рухами.
Фото з соцмереж
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