Кароль вигуляла Louis Vuitton на базар в Алмати. ФОТО

Середа, 16 червня 2021, 11:55

Співачка Тіна Кароль прилетіла на тиждень до Казахстану, де рекламуватиме свій новий альбом.

У перші два дні перебування в Алмати зірка вже встигла сходити місцевий базар, зустрітися з фанатами і заспівати в ефірі ранкового ток-шоу

Все це Тіна робила у вбраннях з літньої колекції Louis Vuitton.

 

Альбом Тіни "Красиво" лідирує в чартах Apple в Україні, Казахстані, Азербайджані, Грузії і Вірменії

 
Кароль підкреслила фігуру вбранням від Louis Vuitton 
 
 
На базар Тіна пішла теж в "Луівіттоні", але туфлі змінила на більш зручні і доречні кросівки 
 
Співачка купила алтайського меду та фруктів 
 
Тіна обирає, які б ще ягоди посолити

Нагадаємо, нещодавно Кароль презентувала прикрасу у вигляді троянди та заінтригувала мережу дивними рухами

Фото з соцмереж


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