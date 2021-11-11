Рятівниця Малібу на мінімалках: Собчак у бікіні привітала з днем фітнесу
Четвер, 11 листопада 2021, 11:59
Російська телеведуча Ксенія Собчак привітала підписників з Міжнародним днем фітнесу, виклавши себе в купальнику.
"Рятівниця Малібу на мінімалках", - жартома назвалася Ксюша.
Собчак нині відпочиває з сином в Дубаї, і це її перше фото в купальнику з місцевого пляжу.
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Схоже, Ксенія вже відійшла від смертельної ДТП, яка сталася місяць тому і в результаті якої загинула жінка. Сама Собчак тоді отримала струс мозку.
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