Рятівниця Малібу на мінімалках: Собчак у бікіні привітала з днем фітнесу

Російська телеведуча Ксенія Собчак привітала підписників з Міжнародним днем фітнесу, виклавши себе в купальнику.

"Рятівниця Малібу на мінімалках", - жартома назвалася Ксюша.

Собчак нині відпочиває з сином в Дубаї, і це її перше фото в купальнику з місцевого пляжу.

У коментарях Собчак розхвалили за фігуру

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Схоже, Ксенія вже відійшла від смертельної ДТП, яка сталася місяць тому і в результаті якої загинула жінка. Сама Собчак тоді отримала струс мозку.