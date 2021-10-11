Собчак спростувала смерть другої жінки у ДТП та пообіцяла допомогти родині загиблої

Російська телеведуча Ксенія Собчак поділилася новими подробицями ДТП, учасницею якої вона стала ввечері 9-го жовтня.

У своєму Telegram-каналі Ксенія заявила, що друга жінка жива, а не померла в лікарні, як раніше писали ЗМІ.

"Щодо її стану - він важкий, у неї травма голови, легенів, стегна, їй видалили селезёнку. Але вона, слава богу, ЖИВА. Найближчим часом ми з її чоловіком вирішимо питання з її подальшим лікуванням в Москві. Знайдемо лікарів. Він кілька разів говорив, що у нього немає ніяких претензій до мене...", - наголосила Собчак.

Раніше водій Олег Цой, який був за кермом автівки з Собчак, визнав свою провину та розповів про аварію.

Як повідомляє Baza, Цой запевнив, що його ніхто не підганяв.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Собчак стала учасницею ДТП із двома загиблим

Собчак прокоментувала смертельну ДТП та заявила, що у неї струс мозку и - ЗМІ