Каратистка Терлюга показалася в нюдовому бікіні та розказала про свою дієту
Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга вирішила ділитися з підписниками своїм досвідом у підтримці гарної форми та системою харчування.
Спортсменка запостила красиве фото себе в бікіні та докладно написала про свою спортивну дієту.
"Попереджаю, у всіх різні організми, і нікого не закликаю харчуватися за моєю системою, тому просто роблю розбір моєї дієти. Для жорсткої дієти я приблизно підраховую калорії (добова норма 1200 ккал) і харчуюся маленькими порціями", - наголосила Ліка.
"При ранкових тренуваннях я сніданок пропускаю, тому що на повний шлунок не можу тренуватися. Після - роблю ланч у вигляді сніданку. Зазвичай це яйця у будь-якому вигляді, по святах - сирники + кава без цукру і молока). Намагаюся не голодувати і робити маленькі перекуси протягом дня для відчуття ситості", - розповіла Терлюга.
Також каратистка зауважила, що в основі її раціону – білок у вигляді курки чи креветок і клітковина, бо організм витрачає більше зусиль і калорій на переробку білка, ніж вуглеводів і жирів.
"Через кожні 2 дні моєї дієти можу собі дозволити додати в раціон макарони твердих сортів, кашу або рис. Не можна суворо обмежувати себе в корисних жирах (особливо дівчаткам - це сильно впливає на наш жіночий організм. Відмінно підходить авокадо чи горішки", - зауважила Ліка.
Нагадаємо, у вересні 29-річна Анжеліка вийшла заміж після 8-ми місяців стосунків.
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