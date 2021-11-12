Каратистка Терлюга показалася в нюдовому бікіні та розказала про свою дієту

Олімпійська призерка з карате Анжеліка Терлюга вирішила ділитися з підписниками своїм досвідом у підтримці гарної форми та системою харчування.

Спортсменка запостила красиве фото себе в бікіні та докладно написала про свою спортивну дієту.

"Попереджаю, у всіх різні організми, і нікого не закликаю харчуватися за моєю системою, тому просто роблю розбір моєї дієти. Для жорсткої дієти я приблизно підраховую калорії (добова норма 1200 ккал) і харчуюся маленькими порціями", - наголосила Ліка.

"При ранкових тренуваннях я сніданок пропускаю, тому що на повний шлунок не можу тренуватися. Після - роблю ланч у вигляді сніданку. Зазвичай це яйця у будь-якому вигляді, по святах - сирники + кава без цукру і молока). Намагаюся не голодувати і робити маленькі перекуси протягом дня для відчуття ситості", - розповіла Терлюга.

Також каратистка зауважила, що в основі її раціону – білок у вигляді курки чи креветок і клітковина, бо організм витрачає більше зусиль і калорій на переробку білка, ніж вуглеводів і жирів.

"Питний режим: вода на вимогу організму. Перед змаганнями я намагаюся зменшувати кількість води до мінімуму і за день до зважування не п'ю взагалі", - зізналася Терлюга фото @vlad_buzinsky

"Через кожні 2 дні моєї дієти можу собі дозволити додати в раціон макарони твердих сортів, кашу або рис. Не можна суворо обмежувати себе в корисних жирах (особливо дівчаткам - це сильно впливає на наш жіночий організм. Відмінно підходить авокадо чи горішки", - зауважила Ліка.

"Щоб досягти потрібного мені результату ваги, я повністю виключаю мучне та цукор. Якщо змагання не скоро, то я підтримую свою форму в такому ж дусі (але вже не 1200 ккал, а 1500 ккал)", - підсумувала спортсменка фото @nastasya_seele

Нагадаємо, у вересні 29-річна Анжеліка вийшла заміж після 8-ми місяців стосунків.