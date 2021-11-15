Мухарський із дружиною про секс у храмах та замках: Збуджуємося від мистецтва

Шоумен та письменник Антін Мухарський зі своєю на 19 років молодшою дружиною Єлизаветою мають витончене еротичне хобі - займатися сексом у стародавніх храмах, палацах та замках.

Про збудження від мистецтва пара розказала "Світському життю".

Мухарський та Бєльська називають своє захоплення еротичним освяченням.

"Античні міста, розкопки, замки, палаци, якісь особливі місця на природі і там ми їх, так би мовити, еротично освячуємо", - зізналася Єлизавета.

53-річний Антін полюбляє кохатися в публічних місцях скріншот з відео "Світського життя"

"Так ми освятили Парфенон, ми освятили замок Ежена у Стокгольмі, ми освятили храм Німфеї у Туреччині. Багато місць в Європі. Ми отримуємо збудження від предметів мистецтва", - додав Мухарський.

Але не лише мистецтво збуджує пару. Секс-іграшки теж мають місце у їхньому шлюбі

До речі, навіть після кількох років вінчання пара називає одне одного на "ви".

"Я хочу вберегти наш простір від зневаги одне до одного", - пояснив рішення Мухарський.

"Важко посваритись, на "ви" ти не зможеш вжити якесь нечемне слово", - додала Бєльська.

Ви теж одразу уявили, як Мухарський та Бєльська лаються на "ви"?

Нагадаємо, перед тим, як почати серйозні стосунки, Бєльська змусила Мухасрького здати всі аналізи. Також пара обмінялася паролями від телефонів і соцмереж.

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