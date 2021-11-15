Адель єднає серця: співачка під час концерту помогла фанові освідчитися коханій. ВІДЕО

Під час концерту Адель "One Night Only" дин із прихильників співачки освідчився своїй дівчині. Виконавиця підіграла хлопцеві й допомогла зробити сюрприз ще більш неочікуваним.

Відео цього поширили у мережі.

"Ми зараз вимкнемо світло. Будете шуміти - я вас приб’ю", - жартома попередила Адель.

Після цього хлопець вивів кохану із зав’язаними очима на сцену, став на одне коліно і зробив пропозицію. Дівчина на ім'я Ешлі сказала "Так".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от CBS (@cbstv)

Вочевидь, вона не підозрювала, де саме її хлопець вирішив освідчитись, і була шокована, коли побачила Адель і сцену.

"Добре, що вона сказала "Так", інакше я б не знала, кому співати наступну пісню..." – пожартувала співачка і запросила пару дивитися концерт у першому ряду.

До речі, це не перший подібний випадок на концерті Адель. У 2016 році співачка під час виступу в Копенгагені допомогла гей-парі заручитись і запропонувала стати для них сурогатною матір’ю.

Нагадаємо, концерт "One Night Only" транслювали на каналі CBS 14 листопада. Під час трансляції телеглядачі змогли побачити не лише сам виступ співачки, але й інтерв’ю з Опрою Вінфрі, в якому Адель розповіла про нові стосунки.