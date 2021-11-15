"Уперше відчуваю любов до себе": Адель розповіла про стосунки з новим бойфрендом

14 листопада в ефірі американського телеканалу CBS відбувся показ першого за 6 років шоу-концерту Адель "One Night Only".

Окрім самого виступу, 33-річна співачка дала інтерв’ю Опрі Вінфрі, в якому відверто розповіла, зокрема, про нові стосунки.

15-разова володарка Grammy розхваилал свого обранця, 40-річного спортивного агента Річа Пола.

"Він просто веселий. О, він такий кумедний, так. А ще дуже розумний. Знаєте, насправді дуже розумний. Спостерігати за тим, як він робить те, що робить, неймовірно", – цитує співачку People.

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Адель також зізналась, що, перебуваючи в цих стосунках, уперше в житті відчуває любов до себе та відкрита до того, щоби бути коханою.

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Не оминула співачка і свого колишнього чоловіка Саймона Конекі.

"Гадаю, Саймон врятував мені життя. Він з’явився у той момент, коли ніхто інший не міг дати мені ту стабільність, яку дали мені вони з Анджело (9-річний син Адель та Саймона – ред.)... Навіть зараз я довіряю йому своє життя", - зауважила співачка.

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Нагадаємо, про стосунки Адель зі спортивним агентом Річем Полом почали говорити в липні цього року. Тоді парочку помітили разом на фіналі американського баскетболу (NBA). Згодом, у вересні, вони підтвердили стосунки, виклавши спільні фото в Instagram.