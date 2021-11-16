Корсетна сукня та колготки в горох: екссоліст One Direction Гаррі Стайлс попозував в екстравагантних вбраннях
Колишній учасник британського гурту One Direction Гаррі Стайлз з’явився на обкладинці журналу Dazed.
Співак знявся в ексцентричній фотосесії і дав інтерв’ю.
Стайлз приміряв яскраві образи, зокрема, корсетну сукню, зелене в'язане плаття з колготками в горох, циліндр, а також фіолетові брюки-кльош.
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"Думаю, весь цей креатив з’являється, бо мені нудно і я даю собі можливість ні на що не відволікатися", – пояснив співак у інтерв’ю.
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Стайлз також зізнався, що для нього краса або відчуття краси – це не про зовнішність.
"Коли люди щасливі та сяють, вони випромінюють це", – сказав він.
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Це не перший випадок, коли виконавець позує на камеру у жіночому одязі. Стайлз був першим чоловіком на обкладинці в історії американського Vogue. Тоді на зірці була максі-сукня і жакет від Gucci.
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