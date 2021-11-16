Корсетна сукня та колготки в горох: екссоліст One Direction Гаррі Стайлс попозував в екстравагантних вбраннях

Співак знявся в ексцентричній фотосесії і дав інтерв’ю.

Стайлз приміряв яскраві образи, зокрема, корсетну сукню, зелене в'язане плаття з колготками в горох, циліндр, а також фіолетові брюки-кльош.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dazed (@dazed)

"Думаю, весь цей креатив з’являється, бо мені нудно і я даю собі можливість ні на що не відволікатися", – пояснив співак у інтерв’ю.

"Я розблокував здатність бути собою повністю, без вибачань", - зізнався артист

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dazed (@dazed)

Стайлз також зізнався, що для нього краса або відчуття краси – це не про зовнішність.

"Коли люди щасливі та сяють, вони випромінюють це", – сказав він.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dazed (@dazed)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Dazed (@dazed)

Це не перший випадок, коли виконавець позує на камеру у жіночому одязі. Стайлз був першим чоловіком на обкладинці в історії американського Vogue. Тоді на зірці була максі-сукня і жакет від Gucci.