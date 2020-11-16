Обкладинку Vogue USA уперше за 127 років прикрасив чоловік (але у сукні)
16 листопада 2020, 13:01
Британський співак Гаррі Стайлз став першим за 127-річну історію існування американського Vogue чоловіком, який опинився на обкладинці "біблії моди".
26-річний учасник гурту One Direction позував для грудневого номеру в сукні та жакеті від Gucci.
Деякі інші луки, які приміряв для глянцю співак, включали в себе спідниці.
"Я помічаю, що дивлюся на жіночі вбрання, бо вони дивовижні", - зізнався Гаррі в інтерв'ю журналові.
"Щоразу, коли ти встановлюєш у своєму житті якийсь бар'єр, ти себе обмежуєш", - ці слова артиста помістили на обкладинку.
Нагадаємо, одна з зіркових колишніх дівчат красунчика Стайлза - це співачка Тейлор Свіфт.
Фото з Instagram та сайту Vogue
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