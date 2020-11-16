Обкладинку Vogue USA уперше за 127 років прикрасив чоловік (але у сукні)

Британський співак Гаррі Стайлз став першим за 127-річну історію існування американського Vogue чоловіком, який опинився на обкладинці "біблії моди".

26-річний учасник гурту One Direction позував для грудневого номеру в сукні та жакеті від Gucci.

Гаррі Стайлз знявся для Vogue

Деякі інші луки, які приміряв для глянцю співак, включали в себе спідниці.

Британський співак став першим чоловіком в історії американського глянцю, який потрапив на обкладинку

"Я помічаю, що дивлюся на жіночі вбрання, бо вони дивовижні", - зізнався Гаррі в інтерв'ю журналові.

"Щоразу, коли ти встановлюєш у своєму житті якийсь бар'єр, ти себе обмежуєш", - ці слова артиста помістили на обкладинку.

Нагадаємо, одна з зіркових колишніх дівчат красунчика Стайлза - це співачка Тейлор Свіфт.

Фото з Instagram та сайту Vogue