Без бюстгальтера і розріз до пупа: 55-річна Холлі Беррі вразила провокативною сукнею
18 листопада 2021, 13:34
Голлівудська зірка Холлі Беррі відвідала шоу Джиммі Кіммела з нагоди прем’єри її нового фільму "Синці".
Для виходу акторка обрала чорну міні-сукню, розшиту золотим орнаментом, повідомляє Daily Mail.
Пікантною деталлю вбрання був розріз, який доходив прямісінько до пупка.
Беррі вирішила не зупинятись і долила олії в вогонь: красуня не одягла бюстгальтера, пікантно оголивши груди.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
До речі, зірка не любить приховувати свої форми. Вона може дозволити собі топлес покрутити дупкою на відео в Instagram. Або знятися у мокрій майці для фотосесії.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
А щоб ніхто не сумнівався звідки в акторки таке тіло, Беррі часто постить відео з тренувань у спортзалі.
Приєднуйтесь до дискусії