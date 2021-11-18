Без бюстгальтера і розріз до пупа: 55-річна Холлі Беррі вразила провокативною сукнею

Четвер, 18 листопада 2021, 13:34

Голлівудська зірка Холлі Беррі відвідала шоу Джиммі Кіммела з нагоди прем’єри її нового фільму "Синці". 

Для виходу акторка обрала чорну міні-сукню, розшиту золотим орнаментом, повідомляє Daily Mail.

Пікантною деталлю вбрання був розріз, який доходив прямісінько до пупка.

Беррі вирішила не зупинятись і долила олії в вогонь: красуня не одягла бюстгальтера, пікантно оголивши груди.

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До речі, зірка не любить приховувати свої форми. Вона може дозволити собі топлес покрутити дупкою на відео в Instagram. Або знятися у мокрій майці для фотосесії.

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Публикация от Halle Berry (@halleberry)

А щоб ніхто не сумнівався звідки в акторки таке тіло, Беррі часто постить відео з тренувань у спортзалі.


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