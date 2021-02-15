54-річна Холлі Беррі покрутила попою в трусиках та похвалилася бойфрендом

Американська акторка Холлі Беррі в День закоханих вирішила підбадьорити тих, хто поки що не зустрів свою справжню половинку. Адже їй самій це вдалося лише у 54 роки.

Зірка показалася разом зі своїм бойфрендом, 50-річним музикантом Ваном Гантом, у піжамі та у самих трусиках.

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"Усім Валентинам, яким у яких поки не складається... Я знаю, що ви відчуваєте, але ніколи не здавайтеся, ніколи не приставайте на те, що не змушує ваше серце співати! Хто би що не казав і як би вас не називав", - написала актриса.

Холлі Беррі зустрічається з музикантом Ваном Гантом

"Немає значення, скільки буде спроб, воно завжди того варте. Якщо ви заслуговуєте на кохання, ви знайдете свою пару, рівного собі... вашу людину... навіть якщо це станеться в 54!", - запевнила Холлі.

Знайдіть того, хто змусить ваше серце співати, і не погоджуйтеся на менше, радить акторка

Нагадаємо, Беррі тричі виходила заміж та виховує доньку і сина.

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