53-річна Холлі Беррі показала свій вражаючий прес, який вона більше не качає

Американська актриса Холлі Беррі в 53 роки може похвалитися тілом справжньої атлетки. У зірки сталевий прес - і це попри те, що вона його спеціально не качає.

Чому вона відмовилася від скручувань та підйомів торса, і з чого нині складаються її тренування, Холлі розказала журналові Woman's Health.

Холлі Беррі розповіла, як їй вдається підтримувати таку чудову фізичну форму

Зі слів актриси, років п'ять тому, за допомогою тренера, вона прийшла до висновку, що ідея виконання вправ, які задіюють лише прес - неправильна. Відтоді Беррі надає перевагу "фуллбоді"-воркаутам, і її фізична форма від цього аж ніяк не погіршилася.

Планки та гантелі - друзя актриси

"Узагалі в моєму звичайному нинішньому воркауті нема окремих підйомів торса чи скручувань. Єдиний виняток: коли я тренуюся заради того, щоби мати якийсь суперспецифічний вигляд у фільмі. Готуючись до ролі в "Bruised" минулого року (в ньому Холлі грає бійця ММА), я робила багато вправ на прес із вагою, щоби мої м'язи вискочили на абсолютно новий рівень", - поділилася зірка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Halle Berry (@halleberry) 29 Май 2020 в 1:46 PDT

"Для мене навантажити прес у ході фуллбоді-воркауту - це однозначно веселіше, ніж зробити 100 скручувань. Кожне тренування різне - і я виходжу з нього задоволена, знаючи, що добряче пропрацювала не лише свій кор, а і решту м'язів теж. Час - річ дуже цінна, і я хочу, щоби мій воркаут був якомога продуктивнішим", - пояснила Холлі.

Холлі надає перевагу фуллбоді-воркаутам

Кінозірка відкрила для себе довге стояння в планці. Часто вони з тренером доповнюють його вправами з гантелями.

Так, зірці 53 роки

Для прикладу Беррі розписала одне зі своїх звичайних тренувань.

"40 випадів із підйомом на біцепс, із обтяжувачами для ніг та рук та неопреновими гантелями;

20 присідань, в еспандері для сідниць та з гантелями;

38 випадів із підйомом на біцепс;

19 присідань;

36 випадів із підйомом на біцепс;

18 присідань;

і так далі".

Беррі "літає" зі своїм тренером

Як відомо, Холлі Беррі полюбляє робити сексі-світлини для свого Instagram.

Фото й відео з Instagram Беррі та Woman's Health

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