Залежна від соцмереж Адель засвітила осину талію в новому фотосеті

33-річна Адель стала героїнею нового випуску журналу The Face Magazine.

У фотосесії співачка змінила декілька стильних луків і продемонструвала схудлу фігуру.

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Окрім спортивного костюму Balenciaga, зірка позувала у речах Yves Saint Laurent, Gucci, Jacquemus і Burberry. У сукні останнього бренду Адель показала розкішну талію.

Раніше Адель розказувала, що спорт, завдяки якому вона тепер так виглядає, рятував її від тривоги на карантині

Cпівачка також дала виданню інтерв’ю. У ньому вона не лише розповіла про новий альбом "30", але і зізналась у залежності від соцмереж, на яку страждала раніше.

"Я відчувала, що не можу зробити всіх справ за день, бо відволікалася на чуже життя. Вони (соцмережі – ред.) створені, щоб викликати звикання. І в них це добре виходить", – говорить виконавиця.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от THE FACE (@thefacemagazine)

Адель наголосила, що інколи могла не зробити чогось дуже важливого, бо "відволікалася на дизайн нігтів, інтер’єру або новини, які насправді засмучували".

Про специфічні стосунки Адель із соцмережами відомо давно. Якось виконавиця зізналась, що менеджери перевіряють її тексти перед публікацією, бо вона мала звичку п’яненькою писати в Twitter.

Нещодавно у Адель пройшов перший за 6 років концерт. Співачка також поспілкувалася з Опрою Вінфрі й розповіла про нового бойфренда та колишнього чоловіка.