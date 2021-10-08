Випнуті груди, сексі-міні та гламурні луки: Адель прикрасила обкладинки одразу двох Vogue
Напередодні виходу свого першого за 5 років синглу британська співачка Адель прикрасила обкладинки одразу двох модних видань – британського та американського Vogue.
Артистку зняли у розкішних сукнях, із відвертими декольте, у міні та з ретро-зачіскою.
В інтерв’ю обом виданням 33-річна Адель розповіла про те, як пережила розлучення, як рятувалася спортом від тривоги, та як її дружба з Річем Полом переросла у роман.
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"Ніхто з нас не зробив нічого поганого. Ніхто з нас не ранив один одного або щось подібне. Просто я хочу, щоби мій син побачив мене справді закоханою і коханою. Для мене це дійсно важливо", - каже Адель про те, чому вони з Саймоном Конекі розійшлися.
Співачка також зізналася, що перед тим, як оголосити про розлучення, вони вже деякий час не жили разом.
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Переживаючи розрив із чоловіком, Адель рятувалася психотерапією, медитацією та спортом.
"Мій терапевт сказав мені, що я мушу сидіти зі маленькою семирічною собою. Бо вона залишилася сама. І мені потрібно було сісти з нею і по-справжньому розповісти про те, що я відчувала, коли росла: про проблеми з татом, чого я раніше уникала", - зізналася Адель.
Ці проблеми, за словами співачки, були пов’язані із невпевненістю у тому, що хтось, хто має тебе любити, справді тебе любить і ставить у пріоритет.
"Мої стосунки з чоловіками все моє життя завжди були такими: ти зробиш мені боляче, тож я завдам болю тобі першою. Це просто токсично і заважає мені знайти щастя", - зізналася Адель.
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Окрім медитацій, артистка проводила багато часу в тренажерному залі.
"Це був мій час. Я зрозуміла, що під час тренувань не відчувала жодної тривоги. Ніколи не йшлося про схуднення. Я подумала: "Якщо я зможу зробити своє тіло фізично сильним, і я зможу це відчути і побачити, то, можливо, одного разу я зможу зробити свої емоції та свій розум фізично сильними", - поділилася співачка.
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Не так давно Адель підтвердила роман зі спортивним агентом Річем Полом. В інтерв’ю американському Vogue вона розказала, що дружила з Полом деякий час, але стосунки зав’язалися на початку цього року.
"Він завжди був поруч, я просто не помічала його", - сказала Адель про Пола.
Тоді, перед смертю її батька, Річ просто раптово приїхав, і Адель відчула себе у безпеці поряд із ним.
"Я не відчуваю тривоги, нервозності чи роздратування. Усе якраз навпаки. Я - 33-річна розлучена мати сина, за якого відповідаю. Останнє, що мені потрібно, - це хтось, хто не знає, де він і чого хоче. Я знаю, чого хочу. І я дійсно знаю, чого не хочу", - наголосила Адель.
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